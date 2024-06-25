«Действуют вопреки»: Россиян призвали учитывать риски атак на Крыму и Дагестан

Участники туристического рынка не фиксируют массовой отмены туров в Крым после ракетной атаки на Севастополь. Как сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР), недалеко от места происшествия сегодня могут находиться порядка 250 туристов, однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало. Теракты в Махачкале и Дербенте также не привели к росту числа аннуляции поездок, уточнили в АТОР. Груздь пояснил, что на данный момент уровень угрозы в регионах не критичен.

«Плохо, что происходят такие события в Севастополе и Дагестане. К сожалению, люди каждый день погибают в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, тонут в озерах и морях. Это не означает, что нужно отказаться от использования автомобильного транспорта или воздержаться от туризма. Мы знаем, в какое время живем, это период проведения спецоперации, условия повышенной террористической угрозы, но жизнь продолжается. Степени угрозы, при которой стоило бы воздержаться от поездок в туристических целях, не наблюдается. Нет оснований для расторжения договоров, значит, нет основания для возврата денег. Мне также неизвестно о массовых отказах от поездок с туристическими целями», - заявил он.