АТОР: Захотевшим отказаться от отдыха в Крыму туристам вернут деньги
Россиянам, которые примут решение отказаться от отдыха в Крыму после украинской атаки на Севастополь, полностью вернут деньги. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», - сказал он.
По его словам, зафиксированы единичные обращения с просьбой отменить тур. Запросов на досрочное возвращение с полуострова пока не поступало, уточнил Ромашкин.
Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня ракетами ATACMS. Погибли пять человек, более 100 пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вблизи российско-абхазской границы произошла перестрелка
- В Махачкале при нападении неизвестных погиб сотрудник полиции
- В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу
- АТОР: Захотевшим отказаться от отдыха в Крыму туристам вернут деньги
- У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
- На Солнце произошли три мощные вспышки
- Сериал по «Последнему богатырю» выйдет в Сети осенью
- СМИ: Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца
- В Петербурге арестовали полицейского за взятку в 2,5 млн рублей
- Число жертв украинской атаки на Севастополь увеличилось до пяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru