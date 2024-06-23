АТОР: Захотевшим отказаться от отдыха в Крыму туристам вернут деньги

Россиянам, которые примут решение отказаться от отдыха в Крыму после украинской атаки на Севастополь, полностью вернут деньги. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», - сказал он.

По его словам, зафиксированы единичные обращения с просьбой отменить тур. Запросов на досрочное возвращение с полуострова пока не поступало, уточнил Ромашкин.

Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня ракетами ATACMS. Погибли пять человек, более 100 пострадали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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