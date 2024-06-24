РСТ: Аннуляции туров в Дагестан носят единичный характер

Аннуляции туров в Дагестан носят единичный характер, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом в отрасли ожидают, что отмены могут появиться к вечеру понедельника.

Отмечается, что после отмены режима контртеррористической операции все экскурсии проводятся согласно расписанию.

Туристам, которые откажутся от путешествия, выплатят все компенсации, соизмеримые с их расходами.