РСТ: Аннуляции туров в Дагестан носят единичный характер

Аннуляции туров в Дагестан носят единичный характер, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). При этом в отрасли ожидают, что отмены могут появиться к вечеру понедельника.

Отмечается, что после отмены режима контртеррористической операции все экскурсии проводятся согласно расписанию.

Туристам, которые откажутся от путешествия, выплатят все компенсации, соизмеримые с их расходами.

«Храмы, кровь и синагога»: Жертвами терактов в Дагестане стали священник и полицейские

В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.

Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, объявленный накануне режим КТО отменен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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