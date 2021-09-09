«Нервный сезон». В РСТ подвели итоги прошедшего лета
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что в этом году выигрышным стал «приключенческий туризм».
Главной проблемой для внутренних направлений стала перегруженность, которая повлияла на качество услуг, заявил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в пресс-центре НСН.
«Сезон был очень нервным из-за эпизодически вводившихся ограничений в разгар сезона, из-за того, что Турция то открывалась, то закрывалась, происходила определенная чехарда цен. Рынок то резко перегревался, то потом происходил обратный процесс. Работать было достаточно тяжело. Самое главное, этот сезон сделал еще более наглядным урок того, что опасна не только недозагрузка, но очень опасен и перегрев рынка, который моментально конвертируется не просто в рост цен, а в увеличение разрыва цены и качества. Поэтому так много было нареканий в соцсетях и в прессе. Есть виды туризма, которые пострадали больше – в критической ситуации находится деловой туризм, были серьезные проблемы у городского туризма. Выиграл природно-ориентированный туризм с активными способами передвижения. Все это мы называем приключенческим туризмом», - отметил он.
Туристический сезон еще не завершился, но уже можно говорить о том, что он прошел успешно, по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям превзошел и показатели 2019 года, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
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