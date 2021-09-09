«Турист затаился». Туроператоры о смене предпочтений россиян из-за пандемии

Многие туристы отказались от поездок и не смогли найти замену своим предпочтениям, заявил член правления РСТ, заместитель генерального директора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер в пресс-центре НСН.

«Пандемия сильно поменяла предпочтения туристов, а некоторых отпугнула вовсе. У нас туристы есть узкоспециализированные, которых невозможно переориентировать. Когда в природе нарушается баланс, мы сталкиваемся с природными катаклизмами, совершенно очевидно, что в туристической отрасли сейчас явный дисбаланс, поэтому в связи с закрытием Европы, многих направлений, вынуждены переориентироваться на новые направления. В большинстве своем турист просто затаился, отказался от поездок вовсе, ожидая открытия тех направлений, на которые он нацелился. Если раньше турист среднего класса летал один раз зимой в Египет и один раз летом в Турции, то сейчас он, скорее всего, сконцентрируется на одной поездке, чуть увеличенной по продолжительности», - отметил Каганер.

Главной проблемой для внутренних направлений стала перегруженность, которая повлияла на качество услуг, заявил ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в пресс-центре НСН.

