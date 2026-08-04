Прокофьева также поделилась нюансами самой процедуры аттестации и объяснила, с какими сложностями сталкиваются гиды при подготовке к экзаменам.

«Где‑то гидов действительно не хватает, но компания, с которой я сотрудничаю, с такой проблемой не сталкивается. Сложности могут возникать, когда человеку нужно получить сразу несколько аттестаций: сдать много разных экзаменов очень непросто. Найти многопрофильных гидов действительно бывает проблематично. Экзамен включает большое количество вопросов — все они размещены на сайте, и по ним можно готовиться. Если человек работает не первый год, на большую часть вопросов он сможет ответить сразу. Кроме того, есть около 30 устных вопросов — они довольно объёмные. Часть из них относительно новая для гидов: это так называемая новая туристическая география, когда нужно рассказать о новых местах. Чаще всего такие локации не входили в классические маршруты, и на подготовку к этим вопросам, конечно, требуется больше времени», — добавила эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев сказал НСН, что государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше.

