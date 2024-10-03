Бумажный аттестат для гидов и экскурсоводов заменят на нагрудный бейдж с QR-кодом

Согласно принятому в этом году федеральному закону, на бейдж должен быть нанесен QR-код для быстрого перехода на единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков (размещен на сайте Минэкономразвития России). Если в реестре есть сведения о прохождении экскурсоводом аттестации, значит, специалист имеет право оказывать услуги туристам. Проверить это можно непосредственно перед началом экскурсии, наведя камеру телефона на QR-код бейджа. После 1 марта 2025 года проведение экскурсий без реестровой записи станет незаконным. Для обоснования своих знаний и опыта специалисты обязаны подтверждать квалификацию раз в пять лет.

По предложению Минэкономразвития России в реестре размещается информация о наличии у экскурсоводов дополнительного профессионального образования, владении иностранными языками, указывается перечень субъектов, в которых специалист вправе оказывать услуги. Меняется подход к процедуре сдачи квалификационного экзамена. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, то решение об аттестации принимается по каждому из них (ранее в случае неудовлетворительного решения по одному из регионов экскурсовод мог получить отказ в аттестации в целом). Кроме того, появится возможность аттестоваться на проведение экскурсий в конкретном городе, а не в регионе в целом. Это упрощает подготовку специалистов к квалификационному экзамену. Предоставление недостоверных сведений для прохождения экзамена станет еще одним основанием для прекращения аттестации.

Ранее гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в Москве и Санкт-Петербурге почти не осталось неаттестованных экскурсоводов, однако профессионализм гидов в других регионах страны по-прежнему вызывает вопросы.

