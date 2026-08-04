Фонд кино поддержит 40 фильмов
Стали известны победители питчинга Фонда кино. По итогам отбора, поддержку от киностудий, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, получат 40 национальных проектов.
Как сообщает пресс-служба Фонда, в список вошли проекты разных жанров. В их числе фильм «Лермонтов» Павла Лунгина, новая экранизация романа «Герой нашего времени» Игоря Волошина, «Отель «У Погибшего Альпиниста» Александра Домогарова-младшего, «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» Егора Чичканова и другие.
Кроме того, была утверждена поддержка производства 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также шести уникальных авторских национальных анимационных проектов. В этот список, в том числе, попали ленты «Королевство кривых зеркал, «Морозко», «Три кота» и «Юность Матроскина».
Ранее режиссёр Павел Лунгин рассказал «Радиоточке НСН», что выбрал рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) на роль Михаила Лермонтова в своём новом фильме, так как видит в нём современного поэта, способного передать противоречивую личность классика.
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