АТОР не подтвердила массовые заражения туристов лихорадкой денге во Вьетнаме

Российские туроператоры не подтвердили информацию о массовых заражениях российских туристов лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

«На данный момент... туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме», - отметили в АТОР.

По данным ведомства, вьетнамские власти не делали специальных объявлений о распространении заболевания, носящем национальный либо региональный характер. Традиционное ежегодное сообщение о мерах по предупреждению распространению лихорадки денге разместили лишь на портале Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. АТОР подчеркивает, что туристы из РФ следуют в курортные зоны и не размещаются в этом населенном пункте.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что контролирует сообщения о заражении российских туристов лихорадкой денге на Бали, напоминает RT.

