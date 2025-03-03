АТОР не подтвердила массовые заражения туристов лихорадкой денге во Вьетнаме
Российские туроператоры не подтвердили информацию о массовых заражениях российских туристов лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
«На данный момент... туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме», - отметили в АТОР.
По данным ведомства, вьетнамские власти не делали специальных объявлений о распространении заболевания, носящем национальный либо региональный характер. Традиционное ежегодное сообщение о мерах по предупреждению распространению лихорадки денге разместили лишь на портале Центра по контролю и профилактике заболеваний города Хошимина. АТОР подчеркивает, что туристы из РФ следуют в курортные зоны и не размещаются в этом населенном пункте.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что контролирует сообщения о заражении российских туристов лихорадкой денге на Бали, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости
- Песков: Путин ознакомился с нюансами встречи Трампа и Зеленского
- Рогов: Армия России вошла в село Днепроэнергия
- Уникальную систему РЭБ создали в Крыму
- Собянин: Новый московский цирк построят в Мневниковской пойме
- АТОР не подтвердила массовые заражения туристов лихорадкой денге во Вьетнаме
- VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани
- При нападении с ножом в Хайфе пострадали пять человек
- Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных в ответ на санкции
- Doja Cat и David Guetta предложили певице Betsy записать совместные треки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru