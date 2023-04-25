«Не Крым»: Куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

«Мы видим увеличение объема бронирования на майские праздники. Так как будут достаточно длительные каникулы, то на этот период отмечается высокая активность. Большинство бронирований идет на Москву, Санкт-Петербург, в меньшей степени на Краснодарский край, в большей степени – на Ставрополье, в район Минеральных вод. Если говорить о сравнении с прошлым годом, мы видим увеличение объема примерно на 20-25% на майские праздники», - сказал Курносов.

При этом туроператоры не наблюдают ажиотажа на крымском направлении - погода на полуострове нестабильная, и купальный сезон еще не наступил.

«Загрузка гостиниц, прежде всего в Петербурге, будет достаточно высокая и плотная. В Москве загрузка немного меньше из-за большого количества вариантов размещения. В связи с тем, что в Крым добираться не так легко, мы не видим значительного увеличения объема в этом направлении. Тем более, что погода там нестабильная, нет купального сезона, поэтому средняя загрузка без особых изменений», - подытожил собеседник.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН назвал плюсы отдыха в Албании, ранее отменившей безвизовый режим для россиян, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

