«Цены, пляж и экскурсии»: Отмена безвиза не повлияет на турпоток в Албанию
На данный момент у стран Евросоюза нет прямого воздушного авиасообщения, есть только транзитные рейсы, рассказал НСН Дмитрий Горин.
Албания всегда привлекала туристов ценами на отели, пляжным отдыхом и обилием экскурсионных программ, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Албания отменила безвизовый режим для россиян, действовавший с 1 мая по 30 сентября. Теперь для визита в Албанию нужно оформить визу в соответствии с целью поездки.
«Сейчас туристы выбирают другие, в том числе европейские страны, так как 17 из 27 стран [Евросоюза] выдают шенгенские визы. Есть страны, которые выдают национальные визы – Болгария, Кипр и Румыния», - сказал Горин.
Албания привлекательна своими демократичными ценами, пляжами и обилием экскурсионных программ, отметил он.
«Каждая страна уникальна, и Албания привлекала свою аудиторию туристов, в том числе, за счет доступности отелей, и пляжного отдыха и экскурсионных программ. В любом случае, сейчас у стран Евросоюза прямого воздушного авиасообщения нет, есть только транзитные рейсы», - добавил собеседник.
При этом в целом по стране наблюдается рост турпотока в европейские страны, признался эксперт.
«В этом году мы видим восстановление туристических потоков в Европу, несмотря на сложности как с платежами, также и с отсутствием прямых рейсов. Мы фиксируем рост интереса к Италии, Испании, Греции, Болгарии, Франции и других стран», - заключил Горин.
Ранее министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила, что россияне смогут оформлять визы при поездках в китайский город Фуюань по прибытии, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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