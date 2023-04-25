СМИ: Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе
Российским туристам стали чаще отказывать в оформлении шенгенской визы, сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя Continent Express Юлию Отвагину.
Отмечается, что число отказов в оформлении документов выросло на 20%. В качестве наиболее частых причин отказа является некорректное использование предыдущих виз, а также недостаточная сумма на счетах потенциальных туристов.
Легче всего, отметила Отвагина, записаться на подачу документов на визу в Германию, Италию и Грецию.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН назвал плюсы отдыха в Албании, которая ранее отменила безвизовый режим для россиян, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru