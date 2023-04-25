СМИ: Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе

Отмечается, что число отказов в оформлении документов выросло на 20%. В качестве наиболее частых причин отказа является некорректное использование предыдущих виз, а также недостаточная сумма на счетах потенциальных туристов.

Легче всего, отметила Отвагина, записаться на подачу документов на визу в Германию, Италию и Грецию.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН назвал плюсы отдыха в Албании, которая ранее отменила безвизовый режим для россиян, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

