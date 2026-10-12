Туроператоры допустили, что Европа полностью закроется для россиян с 2027 года
Пока преодолевать визовые и финансовые проблемы российским туристам помогают два загранпаспорта и большое желание, рассказал НСН туроператор.
Россияне продолжают искать способы путешествовать в европейские страны, несмотря на визовые, финансовые и прочие барьеры, но планы Еврокомиссии по ужесточению правил выдачи шенгенских виз могут полностью перекрыть россиянам въезд в Европу, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Еврокомиссия разрабатывает план по усилению контроля за выдачей виз гражданам РФ. Европейские чиновники объясняют этот шаг необходимостью защиты от «гибридных угроз» и рисков саботажа. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico со ссылкой на источники в ЕС и заявление министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера. Новые ограничения затронут сотни тысяч путешественников, ежегодно посещающих страны Евросоюза с туристическими целями, отмечает издание. Инициативу активно продвигает группа государств, среди которых Швеция, Польша и Эстония. Ожидается, что Еврокомиссия официально представит свои предложения в январе 2027 года.
Комментируя возможные нововведения, Арутюнов отметил, что на фоне масштабных санкций прохождение европейских границ уже превратилось в затяжной процесс.
«В последние годы все, что раньше казалось невозможным, становится реальностью. На прошлой неделе я ездил в командировку в Германию на крупный туристический форум и провел на иммиграционном контроле два часа в очереди с гражданами США и Китая. На мой вопрос, не чрезвычайная ли это ситуация, сотрудники ответили отрицательно, пояснив, что люди ежедневно стоят здесь до пяти часов. По всей видимости, в Евросоюзе наплодили столько санкций, что проверка туристов на соответствие всем ограничениям теперь занимает огромное количество времени. Поэтому возможно любое развитие событий. Подобные инициативы — это проявление ксенофобии и дискриминации по паспорту. Очень печально, что это приводит к отдалению стран и людей друг от друга, ведь в перспективе такие процессы чреваты серьезными международными конфликтами», - считает туроператор.
Поток российских туристов в Европу существенно сократился еще в 2022 году, а грядущие реформы рискуют сделать континент окончательно закрытым. Впрочем, по мнению эксперта, радикального шока для рынка не произойдет, поскольку туристический сектор уже адаптировался к жестким условиям.
«Поток путешественников в Евросоюз уже максимально сжался, поэтому новые меры кардинально ситуацию не изменят. Получить шенген сегодня и так непросто — из лояльных стран позиции пока удерживают консульства Испании и Франции. Более того, в последнее время я наблюдаю даже легкий всплеск интереса к европейским поездкам. Люди осознали, что конфронтация затянулась, но личные интересы у россиян в Европе остаются: кто-то давно обещал показать жене Париж, кто-то изучает историю Древнего Рима, а кто-то скучает по Греции. И граждане находят возможности. Тем более, что туры по другим популярным направлениям тоже заметно подорожали, так что финансовый фактор туристов не останавливает. Да, трудности с визами есть, но у многих сейчас по два загранпаспорта. Наши люди приспосабливаются ко всему», - отметил Арутюнов.
Испанские визовые услуги нужны российским путешественникам, которые планируют европейские поездки, а альтернатив почти нет, рассказал ранее НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
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