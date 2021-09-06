Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов

Основной турпоток в Россию идёт из стран Персидского залива, Германии и Франции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. При этом, он подчеркнул, что этот поток небольшой, «он в 30 раз меньше, чем в 2019 году».

«Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени. И это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства», - заявил Игнатьев.

Кроме того, он добавил, что до пандемии COVID-19 въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Президент Российского союза туриндустрии выразил надежду, что страна не потеряет доходы в будущем и даже увеличит их в несколько раз.

«Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей», - заключил Игнатьев.