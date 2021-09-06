Названы страны, из которых в Россию едет больше всего туристов
Основной турпоток в Россию идёт из стран Персидского залива, Германии и Франции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. При этом, он подчеркнул, что этот поток небольшой, «он в 30 раз меньше, чем в 2019 году».
«Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени. И это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства», - заявил Игнатьев.
Кроме того, он добавил, что до пандемии COVID-19 въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Президент Российского союза туриндустрии выразил надежду, что страна не потеряет доходы в будущем и даже увеличит их в несколько раз.
«Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей», - заключил Игнатьев.
Между тем, ранее в сентябре стало известно, что иностранные граждане, желающие посетить Россию в туристических целях, смогут оформлять многократные визы.
Теперь визу можно будет оформить на срок до 6 месяцев с возможностью многократного въезда. Допустимое время пребывания будет по данному типу визу будет указываться при ее оформлении.
Требование, согласно которому турист должен предъявить бронирование проживания на территории РФ через организацию из федерального реестра туроператоров, сохраняется.
Ранее иностранные туристы могли получить только однократную или двукратную визы.
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