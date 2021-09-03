Новые COVID-ограничения в Турции не затронут туристов из России
Граждане зарубежных стран, в том силе России, которые приезжают в Турцию с целью туризма, не будут подпадать под новые ограничения в связи ситуацией с коронавирусом, начинающих действовать с 6 сентября. Об этом информирует посольство республики в Москве.
В Турции в последнее время фиксируется в среднем около 20 тысяч новых случаев коронавируса ежесуточно.
Среди новых карантинных мер появляется требование справок о ПЦР-тестах для непривитых пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также при внутренних перелётах. Такие же требования будут действовать при посещении концертов, кинотеатров и театров.
Турция стала самой популярной у российских туристов страной летом текущего года, несмотря на позднее открытие авиасообщения (с 22 июня), сообщает Level.Travel. Согласно данным сервиса поиска и покупки туров онлайн, 52% продаж пришлось именно на турецкую республику.
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