Названы самые популярные у россиян курорты Крыма
Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка вошли в топ-10 самых популярных среди туристов городов Крыма. Исследование по итогам летнего сезона 2020 провел ресурс Tvil.ru.
Список был составлен на основании бронирований жилья с июня по октябрь.
Выяснилось, что в среднем, туристы отдыхали летом и осенью в Крыму семь ночей и тратили на проживание 2,9 тысячи рублей за ночь.
Порядка 34% туристов отдыхали на полуострове семьей, еще 32% - парами. Компаниями более четырех человек путешествовали 12,56% отпускников.
В исследовании также говорится о появлении необычных объектов размещения - юрт и глэмпингов.
Накануне МИД РФ посоветовал россиянам отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусом. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отреагировала на позицию внешнеполитического ведомства, напомнив о конституционном праве на отдых.
«Мы, безусловно, с понимание относимся к позиции МИД по поводу принятия решения о поездках за рубеж. Вместе с тем, надо признать, что отдых - конституционное право российского гражданина. Он обязателен, особенно, в нынешних обстоятельствах», - сказала она.
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