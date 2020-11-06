Названы самые популярные у россиян курорты Крыма

Порядка 34% туристов отдыхали на полуострове семьей, еще 32% - парами. Компаниями более четырех человек путешествовали 12,56% отпускников.

В исследовании также говорится о появлении необычных объектов размещения - юрт и глэмпингов.

Накануне МИД РФ посоветовал россиянам отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусом. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отреагировала на позицию внешнеполитического ведомства, напомнив о конституционном праве на отдых.

«Мы, безусловно, с понимание относимся к позиции МИД по поводу принятия решения о поездках за рубеж. Вместе с тем, надо признать, что отдых - конституционное право российского гражданина. Он обязателен, особенно, в нынешних обстоятельствах», - сказала она.

