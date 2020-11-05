АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза

По ее словам, из-за неопределенной ситуации с коронавирусом в мире россияне покупают туры не ранее чем за 7-10 дней до даты поездки. Это касается и внутрироссийских туров с кешбэком. Ломидзе отметила, что глубина продаж очень маленькая.

“Тем более люди опасаются делать это на летний период», - цитирует Ломидзе РИА Новости.

По мнению туроператоров, ситуация улучшится, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

