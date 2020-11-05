АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза

Объем раннего бронирования на лето 2021 года сократился в два раза по сравнению с осенью прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

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По ее словам, из-за неопределенной ситуации с коронавирусом в мире россияне покупают туры не ранее чем за 7-10 дней до даты поездки. Это касается и внутрироссийских туров с кешбэком. Ломидзе отметила, что глубина продаж очень маленькая.
“Тем более люди опасаются делать это на летний период», - цитирует Ломидзе РИА Новости.

По мнению туроператоров, ситуация улучшится, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

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ФОТО: pixabay.com
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