АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза
Объем раннего бронирования на лето 2021 года сократился в два раза по сравнению с осенью прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, из-за неопределенной ситуации с коронавирусом в мире россияне покупают туры не ранее чем за 7-10 дней до даты поездки. Это касается и внутрироссийских туров с кешбэком. Ломидзе отметила, что глубина продаж очень маленькая.
“Тем более люди опасаются делать это на летний период», - цитирует Ломидзе РИА Новости.
По мнению туроператоров, ситуация улучшится, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru