Байден признался, что влюбился в Бали и не хочет в США

Президент США Джо Байден сказал по окончании саммита G20, что хотел бы подольше остаться на Бали. Об этом рассказала министр туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, сообщает агентство ANTARA.

Саммит G20 на Бали прошел 15-16 ноября. Лидеры стран «Группы двадцати», в том числе и Байден, уже покинули остров.

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По словам министра туризма, по пути в международный аэропорт Денпасар Байден поблагодарил Индонезию за хороший прием и организацию G20 и сказал, что очень рад быть на Бали. По его словам, ему не хочется возвращаться домой, потому что чувствует себя в Индонезии как дома. Президент США также признался, что «влюбился в красивые прибрежные пейзажи острова Бали».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияДжо Байден
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