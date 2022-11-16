Байден признался, что влюбился в Бали и не хочет в США

Президент США Джо Байден сказал по окончании саммита G20, что хотел бы подольше остаться на Бали. Об этом рассказала министр туризма Индонезии Сандиаге Салахуддину Уно, сообщает агентство ANTARA.

Саммит G20 на Бали прошел 15-16 ноября. Лидеры стран «Группы двадцати», в том числе и Байден, уже покинули остров.