Составлен список самых популярных направлений для отдыха россиян зимой

На первом месте — поездки по России. Отправиться изучать регионы хотят 29 процентов опрошенных. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей. Больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область.

Второе место занимает Египет. Там хотят провести время в зимний период 18 процентов граждан. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ. Путешествия за рубеж обходятся от 142 до 236 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прямые перелеты на курорт Паттайя (Таиланд) из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

