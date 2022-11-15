Составлен список самых популярных направлений для отдыха россиян зимой

Названы самые популярные направления для зимних путешествий у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Travelata.

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На первом месте — поездки по России. Отправиться изучать регионы хотят 29 процентов опрошенных. Средний чек на туры — 50 тысяч рублей. Больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна. Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область.

Второе место занимает Египет. Там хотят провести время в зимний период 18 процентов граждан. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ. Путешествия за рубеж обходятся от 142 до 236 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прямые перелеты на курорт Паттайя (Таиланд) из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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