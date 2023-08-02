Названы самые популярные направления отдыха россиян в августе

Самым популярным направлением стал Краснодарский край. На долю региона пришлось 28% бронирований номеров.

Также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Москва. На их долю пришлось 15% и 8% заказов соответственно.

Кроме того, туристы выбирают Калининградскую, Нижегородскую и Ростовскую области, Татарстан, Дагестан и Ставропольский край.

«На август туристы запланировали более длительные поездки, чем на июнь и июль этого года», - сообщили в пресс-службе компании.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявил, что с начала года город посетили более четырех миллионов человек. Он уточнил, что загрузка отелей впервые в истории составила 91%, передает «Радиоточка НСН».

