Названы самые популярные направления отдыха россиян в августе
Внутренние направления пользуются все большей популярностью среди россиян, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru».
Самым популярным направлением стал Краснодарский край. На долю региона пришлось 28% бронирований номеров.
Также в топ-3 вошли Санкт-Петербург и Москва. На их долю пришлось 15% и 8% заказов соответственно.
Кроме того, туристы выбирают Калининградскую, Нижегородскую и Ростовскую области, Татарстан, Дагестан и Ставропольский край.
«На август туристы запланировали более длительные поездки, чем на июнь и июль этого года», - сообщили в пресс-службе компании.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявил, что с начала года город посетили более четырех миллионов человек. Он уточнил, что загрузка отелей впервые в истории составила 91%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые популярные направления отдыха россиян в августе
- Миронов: Россия должна стать гарантом мира для Африки
- 112: Вооруженного мужчину, захватившего травмпункт на Стромынке, задержали
- Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в мае на 13,3%
- Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
- Bild: Россия готова вести боевые действия еще 2-3 года
- ВЦИОМ: Россияне назвали свою страну самой справедливой в мире
- Росстат: Безработица в июне в России обновила исторический минимум
- Лула да Силва: БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР
- Российский военный заявил о неспособности ВСУ пересечь Днепр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru