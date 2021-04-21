Названы привычки украинских туристов, выдающие их за границей
Портал «Обозреватель» выделил ряд характеристик, с помощью которых можно легко определить украинских туристов за границей.
Во-первых, украинцы любят везде ходить в купальнике, а также часто выходят к завтраку в халате и тапочках. Во-вторых стремятся везде сэкономить – попасть на территорию дорогих отелей, бассейнов и ресторанов хитростью.
Издание также отмечает привычку украинских туристов отгонять других посетителей от достопримечательностей с целью сделать фото. Также они не стесняются возмущаться вслух, если их не устраивает экскурсия или цены в кафе. Сообщается и о привычке украинцев занимать лежаки на пляже и исчезать. Кроме того, они любят пошуметь в отелях.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна должна наращивать туризм в Турцию, тем самым оказывая поддержку Анкаре. Таким образом, глава государства призвал украинцев ехать в Турцию на отдых вместо россиян, которым ограничили поездки в эту страну с 15 апреля.
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