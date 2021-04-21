Названы привычки украинских туристов, выдающие их за границей

Издание также отмечает привычку украинских туристов отгонять других посетителей от достопримечательностей с целью сделать фото. Также они не стесняются возмущаться вслух, если их не устраивает экскурсия или цены в кафе. Сообщается и о привычке украинцев занимать лежаки на пляже и исчезать. Кроме того, они любят пошуметь в отелях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна должна наращивать туризм в Турцию, тем самым оказывая поддержку Анкаре. Таким образом, глава государства призвал украинцев ехать в Турцию на отдых вместо россиян, которым ограничили поездки в эту страну с 15 апреля.

