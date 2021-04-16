Зеленский: Украинцы заменят в Турции россиян
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна должна наращивать туризм в Турцию, тем самым оказывая поддержку Анкаре, говорится в видеообращении на странице офиса Зеленского в Facebook.
Таким образом, глава государства призвал ехать туда на отдых вместо россиян, которым ограничили поездки в эту страну с 15 апреля.
«А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил Зеленский.
Он также выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который «не признает аннексию Крыма».
Напомним, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма.
После этого стало известно, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией.
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