Зеленский: Украинцы заменят в Турции россиян

Таким образом, глава государства призвал ехать туда на отдых вместо россиян, которым ограничили поездки в эту страну с 15 апреля.

«А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который «не признает аннексию Крыма».

Напомним, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Турции Реджеп Эрдоган подтвердил непризнание «аннексии» Крыма.

После этого стало известно, что с 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией.

