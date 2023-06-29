Путин: Запад несет убытки от отсутствия российских туристов

Страны Запада из-за русофобии и ограничительных мер перестали привлекать российских туристов и несут убытки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

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«По сути они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан», — заявил российский лидер. Глава государства отметил, что Запад теряет и доходы, и репутацию и доверие партнеров.

Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения страны по наиболее востребованным направлениям для туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТуризмЗападВладимир Путин

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