Путин: Запад несет убытки от отсутствия российских туристов

«По сути они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан», — заявил российский лидер. Глава государства отметил, что Запад теряет и доходы, и репутацию и доверие партнеров.

Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения страны по наиболее востребованным направлениям для туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

