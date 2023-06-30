Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян
Власти Вьетнама повысили срок безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней, сообщает портал Asian News.
Изменения касаются ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Увеличение срока актуально с 15 августа, отмечает издание.
Кроме того, продлен срок действия туристических электронных виз. Он будет увеличен в ту же дату с 30 до 90 дней. Данная мера направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции между азиатскими странами.
Ранее Латвия полностью прекратила выдавать россиянам визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru