Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян

Изменения касаются ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Увеличение срока актуально с 15 августа, отмечает издание.

Кроме того, продлен срок действия туристических электронных виз. Он будет увеличен в ту же дату с 30 до 90 дней. Данная мера направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции между азиатскими странами.

Ранее Латвия полностью прекратила выдавать россиянам визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

