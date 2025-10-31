В Покровском-Стрешневе создадут новый парк
Парк площадью около 100 квадратных метров будет создан в Москве в жилом районе ÁLIA. За реализацию проекта отвечает девелопер Asterus.
Новый парк станет продолжением Покровской набережной. В нем появятся эконтропы и прогулочные маршруты, ботанический сад, обсерватория, а также детские и спортивные зоны. Парк, набережную и жилую застройку объединят сквозным мостом.
В архитектурном проекте учтены актуальные тенденции в функциональном наполнении общественных пространств. Парк будет соответствовать всем требованиям столицы по формированию комфортной городской среды.
Реализация проекта также предполагает регенерацию и сохранение природы прибрежной полосы. В парке высадят новые растения, подобранные с учетом особенности территории.
На данный момент в жилом районе ÁLIA девелопер уже сдал в эксплуатацию жилую, социальную и коммерческую недвижимость площадью в 532,6 тысячи квадратных метров.
