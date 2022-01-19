Названа цена недельного тура из Москвы на Камчатку

Недельный тур на Камчатку будет стоить не меньше 70 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, это связано с логистикой - «объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк».