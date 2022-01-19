Названа цена недельного тура из Москвы на Камчатку

Недельный тур на Камчатку будет стоить не меньше 70 тысяч рублей. Об этом рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, это связано с логистикой - «объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк».

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Министр рассказал, что в регионе создается 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно – развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров.

Чекунков отметил рост конкуренции в этом секторе, который обеспечит более привлекательные условия для потребителей.

Высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны, показало исследование SuperJob.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ТуристыКамчатка
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