Названа возможная причина пропажи ребенка и двоих взрослых в Иркутской области
Четырехлетний мальчик и двое взрослых бесследно пропали на реке Иркут в Иркутской области во время любительского сплава на рафтах. По предварительным данным, людей унесло течением, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла 3 июля, когда группа остановилась на привал. Пока взрослые готовили еду, ребенок ушел в сторону реки и пропал. Двое мужчин бросились в воду на его поиски, но тоже исчезли.
Организацией путешествия занималась компания «Сплавыч». В МЧС туристы заявили о 49 участниках, однако по факту их было 182. При этом на сайте компании указан минимальный возраст туриста пять лет, но в рафте оказался четырехлетний Даниил.
Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работают спасатели и волонтеры.
Ранее в Красноярском крае было найдено тело одной туристки, пропавшей во время сплава, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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