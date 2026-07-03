Названа возможная причина пропажи ребенка и двоих взрослых в Иркутской области

Четырехлетний мальчик и двое взрослых бесследно пропали на реке Иркут в Иркутской области во время любительского сплава на рафтах. По предварительным данным, людей унесло течением, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 3 июля, когда группа остановилась на привал. Пока взрослые готовили еду, ребенок ушел в сторону реки и пропал. Двое мужчин бросились в воду на его поиски, но тоже исчезли.

Организацией путешествия занималась компания «Сплавыч». В МЧС туристы заявили о 49 участниках, однако по факту их было 182. При этом на сайте компании указан минимальный возраст туриста пять лет, но в рафте оказался четырехлетний Даниил.