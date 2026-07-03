В России воссоздадут знаменитое военно-морское училище имени Фрунзе
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
Новое учебное заведение выделят из состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Учреждение будет находиться в ведении Минобороны России.
Основными направлениями деятельности училища станут подготовка специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, реализация дополнительных профессиональных программ и проведение научно-исследовательской деятельности в интересах обороны.
Процесс реорганизации должен быть завершен до 1 сентября 2026 года, отмечается в правительственном документе.
Ранее Мишустин распорядился воссоздать в Челябинске танковое училище, которое было закрыто в 2007 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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