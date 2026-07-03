Отставка премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну означает окончательное банкротство режима нынешнего президента Майи Санду. Об этом первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова заявила в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, сегодня можно наблюдать агонию власти, которая планомерно вела страну к потере суверенитета и экономическому краху. Сенатор подчеркнула, что решение Мунтяну уйти из-за несогласия с политикой официального Кишинева является отказом быть соучастником государственного предательства.