Аварийный самолет Sukhoi Superjet 100 кружил над аэропортом в Санкт-Петербурге, чтобы выработать часть топлива, а причину повреждения лобового стекла установят после изучения бортовых самописцев. Об этом НСН заявил председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

Лобовое стекло треснуло у лайнера Sukhoi Superjet 100, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил Telegram-канал SHOT. Это уже третий инцидент с такими самолетами за последние 9 дней. Отмечается, что неполадку заметили во время взлета. Борт кружил около 40 минут в районе аэропорта Пулково, после чего вернулся обратно. Разгерметизации салона не произошло. По словам Смирнова, самолет кружил вблизи аэропорта, чтобы выработать топливо и совершить вынужденную посадку, а полную картину инцидента поможет восстановить расшифровка бортовых самописцев.

«Кружить самолет мог только по одной причине — возникла необходимость вынужденной посадки. Поскольку у него полная посадка и полная загрузка, необходимо уменьшить вес при посадке самолета. Для этого надо выработать топливо. Именно поэтому он кружил над аэропортом. Насколько я знаю, все закончилось благополучно, но будет очень строгое расследование, думаю, истина будет налицо, ибо самолет цел, бортовые самописцы сохранены, их расшифровка покажет полную картину произошедшего. Причин может быть много, потому что систем у самолета предостаточно. Будут приняты соответствующие меры», — сказал Смирнов.