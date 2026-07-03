Авиаэксперт объяснил участившиеся неприятности у «Суперджетов»
Одной из причин поломок лайнеров Sukhoi Superjet 100 может быть некачественное техобслуживание и использование несертифицированных деталей и узлов, сказал НСН Олег Смирнов.
Аварийный самолет Sukhoi Superjet 100 кружил над аэропортом в Санкт-Петербурге, чтобы выработать часть топлива, а причину повреждения лобового стекла установят после изучения бортовых самописцев. Об этом НСН заявил председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.
Лобовое стекло треснуло у лайнера Sukhoi Superjet 100, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщил Telegram-канал SHOT. Это уже третий инцидент с такими самолетами за последние 9 дней. Отмечается, что неполадку заметили во время взлета. Борт кружил около 40 минут в районе аэропорта Пулково, после чего вернулся обратно. Разгерметизации салона не произошло. По словам Смирнова, самолет кружил вблизи аэропорта, чтобы выработать топливо и совершить вынужденную посадку, а полную картину инцидента поможет восстановить расшифровка бортовых самописцев.
«Кружить самолет мог только по одной причине — возникла необходимость вынужденной посадки. Поскольку у него полная посадка и полная загрузка, необходимо уменьшить вес при посадке самолета. Для этого надо выработать топливо. Именно поэтому он кружил над аэропортом. Насколько я знаю, все закончилось благополучно, но будет очень строгое расследование, думаю, истина будет налицо, ибо самолет цел, бортовые самописцы сохранены, их расшифровка покажет полную картину произошедшего. Причин может быть много, потому что систем у самолета предостаточно. Будут приняты соответствующие меры», — сказал Смирнов.
Собеседник НСН объяснил множественные инциденты с «Суперджетами» их активной эксплуатацией.
«То, что с этим самолетом много неприятностей, объяснить просто. После Boeing и Airbus следующая ступень по налетам часов принадлежит Sukhoi Superjet 100. Их около 140 самолетов, они берут на себя очень серьезный объем авиаперевозок. Поэтому отказов получается много, может быть, не меньше, чем у Boeing и Airbus. Эти 140 самолетов работают на деталях иностранного производства, которые сложно менять, доставать через параллельный импорт. Импортозамещенный “Суперджет” будет полностью состоять из деталей отечественного производства. Не исключено, что причина кроется в техническом обслуживании. Как меняют выработавшие ресурс агрегаты и механизмы, сертифицированные они или нет, установит комиссия», — добавил эксперт.
Смирнов отметил, что поддерживать летную годность Sukhoi Superjet 100 становится все сложнее.
«Наши очень опытные инженеры, ученые, конструкторы делают все для того, чтобы освоить своими силами ресурсное обслуживание самолетов. Созданы специальные технические центры, кое-какие детали и механизмы выпускает наша промышленность, ряд систем меняются на отечественные. Что касается снабжения через параллельный импорт, тут есть вопросы. Это “серая” схема, к которой в мире относятся с недоверием. По мере того, как будет вырабатываться ресурс систем, механизмов и особенно двигателей этих самолетов, поддерживать их летную годность станет все сложнее. Необходима ремоторизация этих самолетов, то есть замена французского двигателя на российский ПД-8, который проходит подготовку к сертификации, он будет выпускаться. Однако это потребует очень много времени, нужно 280 двигателей и еще минимум 300 запасных двигателей», — отметил собеседник НСН.
В заключение Смирнов уточнил, почему инциденты с «Суперджетами» происходят главным образом в авиакомпании «Россия».
«Это закономерно, потому что это основная авиакомпания, которая эксплуатирует этот тип самолетов. Поэтому все достижения и все неприятности чаще всего проявляются в этой компании. Надо отдать им должное, они предпринимают все меры, чтобы поддерживать самолеты на соответствующем уровне летной годности и обеспечивать безопасность полетов», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова заявил, что Россия смогла полностью импортозаместить авиационную технику после ухода западных партнеров. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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