Россияне назвали желанную страну для путешествий

На втором месте по популярности у российских путешественников оказались Мальдивы, тройку стран-лидеров замыкают США, остров Бали и Таиланд.

Во внутреннем туризме лидируют озеро Байкал, Камчатка и Алтай. Также россияне мечатают отправиться в Карелию, Сочи и Крым.

Ранее стало известно, что крымские отели и санатории готовятся принять более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

