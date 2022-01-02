Россияне назвали желанную страну для путешествий

Россияне больше всего хотят в 2022 году отправиться во Францию. Таковы итоги опроса сервиса OneTwoTrip.

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На втором месте по популярности у российских путешественников оказались Мальдивы, тройку стран-лидеров замыкают США, остров Бали и Таиланд.

Во внутреннем туризме лидируют озеро Байкал, Камчатка и Алтай. Также россияне мечатают отправиться в Карелию, Сочи и Крым.

Ранее стало известно, что крымские отели и санатории готовятся принять более 300 тысяч отдыхающих с 30 декабря по 10 января. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

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ФОТО: pixabay.com
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