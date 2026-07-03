В Крыму девять городов и 14 районов остались без света после удара ВСУ
Четырнадцать районов и девять городов Крыма остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием.
Энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток, то есть к полуночи.
Отключения затронули 14 районов полуострова, а также Симферополь, Саки, Феодосию, Керчь, Судак, Алушту, Армянск, Евпаторию и Старый Крым.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 188 украинских беспилотников за 12 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Совфеде заявили об окончательном политическом банкротстве Санду
- Авиаэксперт объяснил участившиеся неприятности у «Суперджетов»
- В Крыму девять городов и 14 районов остались без света после удара ВСУ
- Песня «Музыка нас связала» может попасть в школьную программу
- «Коллеги завидуют!»: Кинокритик объяснил, почему Том Круз пока не получил «Оскар»
- Средства ПВО сбили 188 украинских беспилотников за 12 часов
- Рэперу Птахе грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете
- Китаист раскрыла главную ошибку российских туристов в Китае
- Кардиолог раскрыл простые способы пережить аномальную жару
- Юрист раскрыл последствия подкупа сотрудников АЗС ради покупки топлива