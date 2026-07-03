В Крыму девять городов и 14 районов остались без света после удара ВСУ

Четырнадцать районов и девять городов Крыма остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием.

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Энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток, то есть к полуночи.

Отключения затронули 14 районов полуострова, а также Симферополь, Саки, Феодосию, Керчь, Судак, Алушту, Армянск, Евпаторию и Старый Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 188 украинских беспилотников за 12 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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