В Крыму девять городов и 14 районов остались без света после удара ВСУ

Четырнадцать районов и девять городов Крыма остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергообъектам. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием.