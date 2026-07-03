Песня «Музыка нас связала» может попасть в школьную программу

Солистка популярной группы «Мираж» Екатерина Болдышева поддержала идею Минпросвещения включить популярные песни в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

Артистка подчеркнула, что дети должны знать не только классику, но и музыку, на которой выросла страна. По ее мнению, без хитов «Миража» список таких песен будет неполным.