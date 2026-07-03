Песня «Музыка нас связала» может попасть в школьную программу
Солистка популярной группы «Мираж» Екатерина Болдышева поддержала идею Минпросвещения включить популярные песни в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».
Артистка подчеркнула, что дети должны знать не только классику, но и музыку, на которой выросла страна. По ее мнению, без хитов «Миража» список таких песен будет неполным.
Болдышева отметила, что в этом году группе исполняется 40 лет, поэтому ее хиты, особенно песню «Музыка нас связала», уже можно считать классикой. На творчестве коллектива выросло несколько поколений.
Эта песня стала своеобразным мостиком между поколениями — родители подпевали под кассетники, а их дети теперь забивают эти композиции в плейлисты, сообщила певица.
Ранее Екатерина Болдышева заявила, что не мечтала о карьере певицы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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