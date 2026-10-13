Теснят Турцию: Россияне стали чаще выбирать Китай и Египет для отдыха
Спрос на Китай растет в 2,6 раза год к году, сказал в пресс-центре НСН Антон Лаврухин.
Первое место в продажах по‑прежнему занимает Турция, но ее начинают теснить Египет и Китай, рассказал в пресс-центре НСН коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.
«Октябрьский спрос вернулся с неплохой интенсивностью. Первое место в продажах по‑прежнему занимает Турция, но ее начинают теснить Египет и Китай. Спрос на Китай растет в 2,6 раза год к году. Перевозок очень много — отмена виз позитивно повлияла на динамику. Хайнань пользуется большим спросом: на октябрь практически все рейсы уже распроданы. Ноябрь продается хорошо. Средний чек составляет 170-180 тысяч рублей на двоих за девять ночей. Средний чек на туры в Египет — от 170 до 200 тысяч рублей. ОАЭ наконец вошли в топ‑5 направлений по продажам. Сейчас в ОАЭ — очень хорошая пора для отдыха, к этому направлению точно стоит присмотреться осенью. Что касается Вьетнама, то объём перевозок, похоже, сократился, но это позитивно сказывается на спросе на Таиланд — он остается топовым направлением», — сказал собеседник НСН.
Туроператоры фиксируют новые выгодные направления и сезонные скидки. Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее рассказал в пресс-центре НСН, какие страны сейчас особенно привлекательны по цене и погоде.
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