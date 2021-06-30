АТОР: Турция может закрыть границы для российских туристов
Турция и другие популярные у россиян страны могут закрыть границы для России из-за роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Ura.ru.
«Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически, любая страна может закрыться», — считает Канторович.
Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) не считают, что Турция закроет границы для россиян, отмечает телеканал «360». По словам главы РСТ Юрия Барзыкина, «недавно Турция закрыла границы для шести стран», однако в РФ заболеваемость ниже, чем в этих государствах, пишет News.ru.
«В список тех стран не попадем. Будем вакцинироваться — не попадем», — заключил Барзыкин.
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