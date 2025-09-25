На курорте «Архыз» открыли самый высокий подвесной мост в России

На курорте «Архыз» 24 сентября открыли самый высокий подвесной мост в стране, сообщает в Telegram-канале правительства Карачаево-Черкесии.

Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей

Его длинна – сто метров. Объект расположен в живописной локации — верхней станции канатной дороги «Орбита», на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. С моста открываются панорамные виды на Кавказский хребет и Эльбрус.

Аттракцион доступен для взрослых и детей в возрасте от семи лет. Безопасность туристам гарантируют специальный инструктаж перед прохождением и страховочное снаряжение.

Российские турист полюбили посещать природные достопримечательности, цветочные локации и горы, рассказали НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТуризмКарачаево-черкесияКурорты

Горячие новости

Все новости

партнеры