На курорте «Архыз» открыли самый высокий подвесной мост в России

Его длинна – сто метров. Объект расположен в живописной локации — верхней станции канатной дороги «Орбита», на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. С моста открываются панорамные виды на Кавказский хребет и Эльбрус.

Аттракцион доступен для взрослых и детей в возрасте от семи лет. Безопасность туристам гарантируют специальный инструктаж перед прохождением и страховочное снаряжение.

Российские турист полюбили посещать природные достопримечательности, цветочные локации и горы, рассказали НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ).

