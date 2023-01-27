В Узбекистане работают над возобновлением обслуживания карт «Мир»

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил глава Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов.

В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»

Как отметил глава регулятора, банки страны «не оставляют этот вопрос».

«По возможности делают все, чтобы создать условия [для возобновления обслуживания]», — цитирует Нурмуратова РИА Новости.

При этом председатель ЦБ Узбекистана подчеркнул, что о сроках возобновления работы карт «Мир» говорить рано.

В сентябре 2022 году республиканский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт «Мир» в Узбекистане и кобейджинговых карт за рубежом по техническим причинам. При этом платежный инструмент Uzcard – «Мир» продолжил работу на территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыКарта МирУзбекистан
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