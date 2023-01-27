В Узбекистане работают над возобновлением обслуживания карт «Мир»
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил глава Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов.
Как отметил глава регулятора, банки страны «не оставляют этот вопрос».
«По возможности делают все, чтобы создать условия [для возобновления обслуживания]», — цитирует Нурмуратова РИА Новости.
При этом председатель ЦБ Узбекистана подчеркнул, что о сроках возобновления работы карт «Мир» говорить рано.
В сентябре 2022 году республиканский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт «Мир» в Узбекистане и кобейджинговых карт за рубежом по техническим причинам. При этом платежный инструмент Uzcard – «Мир» продолжил работу на территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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