Индонезия рассматривает возможность использования карт «Мир»
Индонезия находится в процессе рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
Как отметил дипломат, власти Индонезии рекомендовали банкам рассмотреть вопрос использования российских карт, однако это может занять определенное время, пишет RT.
«Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах – в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе», – цитирует Тавареса РИА Новости.
По словам посла, в Индонезии живут около 40 тысяч россиян, которые находят способы проводить банковские операции.
Ранее банкам Казахстана разрешили принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги через банкоматы. При этом финансовые организации будут сами принимать решение об использовании российской платежной системы, пишет Ura.ru.
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