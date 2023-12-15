Власти Якутии призвали воздержаться от введения курортного сбора в регионе
Введение курортного сбора в Якутии можно будет обсуждать, когда поток туристов в регион достигнет полумиллиона человек в год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
По данным властей, на территории Якутии работают 23 туроператора, реализующие свыше 170 туристических продуктов: туры, экскурсии, сплавы и экспедиции. Путешествия в республику затрудняют транспортная труднодоступность (в некоторые районы летом можно добраться только по воздуху), высокая стоимость авиаперевозок и турпродуктов, удаленность населенных пунктов, сложная транспортная схема (нередко путешественникам приходится добираться до нужного места несколькими видами транспорта). В пресс-службе правительства Якутии отметили, что введение курортного сбора спровоцирует большее удорожание туристских продуктов.
«Чтобы поддержать развитие туризма в республике, предлагается воздержаться от введения курортного сбора на территории Якутии. К рассмотрению вопроса можно вернуться при повышении туристического потока в республике хотя бы до 500 тысяч человек», — указали власти.
Как напомнили в региональном правительстве, в прошлом году турпоток в республику составил около 237 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru