Испания, Чехия, Финляндия и Латвия понесли убытки без туристов из России

Несколько европейских стран, в том числе Испания, Финляндия, Латвия и Чехия, понесли убытки без российских туристов. Об этом рассказали представители отрасли Euronews.

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«Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда», - приводит слова главы Baltic Travel Group Владислава Корягина издание.

Он отметил, что отсутствие российских граждан ударило по местному бизнесу, однако некоторым удалось частично адаптироваться к ситуации на рынке, переориентировав бизнес на отдыхающих из других стран.

Накануне Финляндия анонсировала ужесточение ограничений на въезд для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: http://infomallorca.ru
ТЕГИ:ТуризмЛатвияЧехияФинляндияИспания

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