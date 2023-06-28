Испания, Чехия, Финляндия и Латвия понесли убытки без туристов из России
28 июня 202311:06
Несколько европейских стран, в том числе Испания, Финляндия, Латвия и Чехия, понесли убытки без российских туристов. Об этом рассказали представители отрасли Euronews.
«Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда», - приводит слова главы Baltic Travel Group Владислава Корягина издание.
Он отметил, что отсутствие российских граждан ударило по местному бизнесу, однако некоторым удалось частично адаптироваться к ситуации на рынке, переориентировав бизнес на отдыхающих из других стран.
Накануне Финляндия анонсировала ужесточение ограничений на въезд для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru