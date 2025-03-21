На Филиппинах российский турист пропал во время восхождения на вулкан
Гражданин России, а также еще пятеро других иностранцев пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин. Об этом сообщило агентство Philippines News Agency.
По его данным, в среду они отправились в однодневный поход на гору Талинис в городе Валенсия. В составе группы были 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии и двое - Великобритании и Канады. С собой у них не было запасов на ночевку или длительное пребывание.
Сейчас поиском туристов занимаются сотрудники экстренных службы и волонтерские группы. Они обнаружили следы иностранцев и мотоциклы, оставленные в начале маршрута. По данным местных СМИ, двоих из шести человек удалось найти, их имена и состояние не уточняются. Однако эта информация официально пока не подтверждена.
Несмотря на рост числа бронирований путевок на китайский остров Хайнань, 70% туристического летнего трафика все равно придется на Турцию, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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