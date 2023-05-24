«На двоих за 30 тысяч»: Вице-президент РСТ о бюджетном отдыхе в Абхазии

В страны СНГ можно съездить и за 20 тысяч рублей, отметил в эфире НСН Юрий Барзыкин. 

В Абхазию можно съездить на неделю за 30 тысяч на двоих человек, однако еще нужно будет доехать до Сочи, рассказал вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.

Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября

«На двоих за 30 тысяч на неделю в Абхазию. Да, это реально, еще и останется. Но надо еще доехать на чем-то до Сочи или долететь. Страны СНГ могут попадать в эту цифру и даже чуть меньше. Даже в ту же Белоруссию… Цены там почти такие же, как у нас. 20 тысяч я бы назвал пределом для бюджетной поездки. В среднем оптимальная стоимость в Индию, Шри-Ланку, Грузию – чуть больше ста тысяч. Рекомендуем по таким направлениям пользоваться туроператорскими услугами: стоимость -20%», - сказал Барзыкин.

Ранее Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН заявил, что Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АбхазияРоссияТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры