«На двоих за 30 тысяч»: Вице-президент РСТ о бюджетном отдыхе в Абхазии
В страны СНГ можно съездить и за 20 тысяч рублей, отметил в эфире НСН Юрий Барзыкин.
В Абхазию можно съездить на неделю за 30 тысяч на двоих человек, однако еще нужно будет доехать до Сочи, рассказал вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.
«На двоих за 30 тысяч на неделю в Абхазию. Да, это реально, еще и останется. Но надо еще доехать на чем-то до Сочи или долететь. Страны СНГ могут попадать в эту цифру и даже чуть меньше. Даже в ту же Белоруссию… Цены там почти такие же, как у нас. 20 тысяч я бы назвал пределом для бюджетной поездки. В среднем оптимальная стоимость в Индию, Шри-Ланку, Грузию – чуть больше ста тысяч. Рекомендуем по таким направлениям пользоваться туроператорскими услугами: стоимость -20%», - сказал Барзыкин.
Ранее Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН заявил, что Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МВФ вспомнила сказку о Золушке, обсуждая возможный дефолт США
- «Сразиться с Байденом на мушкетах»: Пригожин высказался о сотрудничестве ЧВК «Вагнер» с Мали
- Совфед освободил участников СВО от пошлины за замену паспорта и водительских прав
- МВФ: масштабная дедолларизация мировой экономике не грозит
- Гурцкая трогательно попрощалась с умершим мужем
- Uniqlo подтвердила уход из России
- ФК «Барселона» подтвердила уход защитника Жорди Альбы
- В ДНР приговорили к 13 годам колонии двух участников «Азова»
- Обвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Superjet
- Украина прекратила экспорт электроэнергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru