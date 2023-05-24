«На двоих за 30 тысяч»: Вице-президент РСТ о бюджетном отдыхе в Абхазии

«На двоих за 30 тысяч на неделю в Абхазию. Да, это реально, еще и останется. Но надо еще доехать на чем-то до Сочи или долететь. Страны СНГ могут попадать в эту цифру и даже чуть меньше. Даже в ту же Белоруссию… Цены там почти такие же, как у нас. 20 тысяч я бы назвал пределом для бюджетной поездки. В среднем оптимальная стоимость в Индию, Шри-Ланку, Грузию – чуть больше ста тысяч. Рекомендуем по таким направлениям пользоваться туроператорскими услугами: стоимость -20%», - сказал Барзыкин.



Ранее Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН заявил, что Грузия никогда не обгонит Турцию по числу туристов-россиян.

