Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября

«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», — цитирует замминистра ТАСС.

Кроме того, Шалбафиян сообщил, что Тегеран и Москва достигли договоренностей по использованию карт российской платежной системы «Мир». Сроки запуска зависят от Центробанков двух стран.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что групповые безвизовые поездки туристов из Ирана могут быть запущены летом 2023 года, напоминает RT.

Между тем президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении развивать транзит товаров в Россию, несмотря на противодействие Запада, пишет РИА ФАН.

