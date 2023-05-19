Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября
Визы в Иран для туристов из России планируется отменить до сентября. Об этом заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел республики Али Асгар Шалбафиян.
«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», — цитирует замминистра ТАСС.
Кроме того, Шалбафиян сообщил, что Тегеран и Москва достигли договоренностей по использованию карт российской платежной системы «Мир». Сроки запуска зависят от Центробанков двух стран.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что групповые безвизовые поездки туристов из Ирана могут быть запущены летом 2023 года, напоминает RT.
Между тем президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении развивать транзит товаров в Россию, несмотря на противодействие Запада, пишет РИА ФАН.
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