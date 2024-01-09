На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера

В этом сезоне горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В топ-3 также вошли курорты Карачаево-Черкесии («Архыз» и «Домбай») с 1,4% заказов отелей и западносибирский «Шерегеш» с 1,3%.

По данным OneTwoTrip, некоторые россияне запланировали поездку на Кольский полуостров, где расположены курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» (1,1%), а также на Дальний Восток, где можно покататься на лыжах на «Горном воздухе» (1%), передает «Радиоточка НСН».

