На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера
На Дальнем Востоке ввели плату за посещение популярного озера Джека Лондона, сообщается на официальном сайте заповедника «Магаданский».
Теперь эта территория входит в состав национального парка и посещение ее возможно при наличии разрешения, а стоимость посещения составит 500 рублей в сутки с человека.
В этом сезоне горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В топ-3 также вошли курорты Карачаево-Черкесии («Архыз» и «Домбай») с 1,4% заказов отелей и западносибирский «Шерегеш» с 1,3%.
По данным OneTwoTrip, некоторые россияне запланировали поездку на Кольский полуостров, где расположены курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» (1,1%), а также на Дальний Восток, где можно покататься на лыжах на «Горном воздухе» (1%), передает «Радиоточка НСН».
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