Артемий Лебедев призвал россиян учиться семейным ценностям у западных стран

По его словам, Запад остается традиционным. В качестве примера он рассказал о совместных семейных ужинах, когда все собираются за одним столом.

«У нас как раз полный раздрай, поди собери детей на ужин в восемь вечера», — добавил Лебедев.

Ранее блогер негативно высказался о журналистах, назвав их никчемными людьми. По мнению Лебедева, в журналистику не пойдут нормальные люди — это удел тех, кто «больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», напоминает «Радиоточка НСН».

