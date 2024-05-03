Артемий Лебедев призвал россиян учиться семейным ценностям у западных стран

России следовало бы поучиться у западных стран защите семейных ценностей, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

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По его словам, Запад остается традиционным. В качестве примера он рассказал о совместных семейных ужинах, когда все собираются за одним столом.

«У нас как раз полный раздрай, поди собери детей на ужин в восемь вечера», — добавил Лебедев.

Ранее блогер негативно высказался о журналистах, назвав их никчемными людьми. По мнению Лебедева, в журналистику не пойдут нормальные люди — это удел тех, кто «больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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