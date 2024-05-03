Беспилотник нанес удар по жилому дому в селе Малиновка Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Малиновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены кровля, фасад, окна и стены.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автобус в белгородском селе Вознесеновка, пострадал один человек, напоминает RT.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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