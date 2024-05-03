СМИ: Президент Аргентины Милей выдумывает в книгах свою биографию

Авторы статьи обратили внимание на досье о Милее, которое опубликовано крупнейшим книжным магазином Испании «Casa del Libro». В нем утверждается, что Милей имеет степень по экономике, а также окончил Университет Буэнос-Айреса. В статье указывается, что этот факт не соответствует действительности, так как лидер Аргентины учился в Университете Бельграно.

Кроме того, на другом книжном сайте «Planeta de Libros» сообщается, что Милей «получил докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете». Однако президент никогда не получал докторскую степень, говорится в статье. Кроме того, Милея обвинили в плагиате ряда работ.

Ранее Хавьер Милей заявил, что чиновникам Аргентины и членам их семей запретят использовать для полетов частные самолеты. Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи. Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках, передает «Радиоточка НСН».

