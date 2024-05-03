СМИ: Президент Аргентины Милей выдумывает в книгах свою биографию
Президент Аргентины Хавьер Милей выдумывает собственную биографию в своих книгах, в том числе в новой работе «Капитализм, социализм и неолиберальная ловушка». Об этом сообщила аргентинская газета Página 12.
Авторы статьи обратили внимание на досье о Милее, которое опубликовано крупнейшим книжным магазином Испании «Casa del Libro». В нем утверждается, что Милей имеет степень по экономике, а также окончил Университет Буэнос-Айреса. В статье указывается, что этот факт не соответствует действительности, так как лидер Аргентины учился в Университете Бельграно.
Кроме того, на другом книжном сайте «Planeta de Libros» сообщается, что Милей «получил докторскую степень по экономике в Калифорнийском университете». Однако президент никогда не получал докторскую степень, говорится в статье. Кроме того, Милея обвинили в плагиате ряда работ.
Ранее Хавьер Милей заявил, что чиновникам Аргентины и членам их семей запретят использовать для полетов частные самолеты. Милей отметил, что исключение составят «сугубо официальные» случаи. Кроме того, президент объявил, что аргентинским чиновникам запретят использовать бонусные мили, которые начисляют за перелеты в командировках, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугачева назвала «настоящей певицей» участницу шоу «Голос» Садковскую
- Артемий Лебедев призвал россиян учиться семейным ценностям у западных стран
- В Росавиации заявили об обсуждении сроков возобновления полетов в Элисту
- Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Ласса в России
- СМИ: Президент Аргентины Милей выдумывает в книгах свою биографию
- Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о запрете участия в выборах иноагентам
- В Британии официально признали неэффективность санкций против России
- Павел Дуров назвал «Вонку» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года
- МИД ФРГ вызвал поверенного в делах посольства РФ после обвинений в кибератаке
- Байкал вошел в топ популярных туристических направлений в России в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru