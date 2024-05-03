Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о запрете участия в выборах иноагентам

Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней кандидатам со статусом иноагента. Соответствующая информация представлена в базе данных Госдумы.

Партия «Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в своих праймериз

Уточняется, что иноагенты также не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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