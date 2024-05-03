Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о запрете участия в выборах иноагентам
3 мая 202413:53
Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней кандидатам со статусом иноагента. Соответствующая информация представлена в базе данных Госдумы.
Уточняется, что иноагенты также не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru