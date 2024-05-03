Латвия начала возводить противотанковые рвы на белорусской и российской границах

По словам инженерного инспектора Каспара Лаздиньша, строительство ведется, чтобы исключить возможность передвижения по дороге транспорта, в частности, танков. Он добавил, что сооружения будут укреплены «зубами дракона», создающими помехи для движения военной техники, и минными полями в случае начала военных действий.

Ранее председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать на границе граждан Белоруссии и России.

