Минцифры: IТ-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны

Например, два года назад свыше 10 тысяч IT-компаний из аккредитованных в России 26,7 тысяч не подали своевременно заявки в Федеральную налоговую службу на раскрытие налоговой тайны.

До этого стало известно, что проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

На данный момент лимит по программе составляет 500 миллиардов рублей.

По данным Минцифры, предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

