Минцифры: IТ-компании должны подать согласие на раскрытие налоговой тайны

Аккредитованные российские IТ-компании до начала лета обязаны подать в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну, сообщили в пресс-службе Минцифры.

У компаний будет период с 8 мая по 1 июня для заполнений всей необходимой информации. Отмечается, что в противном случаев компания может лишиться аккредитации.

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Например, два года назад свыше 10 тысяч IT-компаний из аккредитованных в России 26,7 тысяч не подали своевременно заявки в Федеральную налоговую службу на раскрытие налоговой тайны.

До этого стало известно, что проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

На данный момент лимит по программе составляет 500 миллиардов рублей.

По данным Минцифры, предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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